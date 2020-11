Mrznout začne od poloviny prosince

Týden od 23. do 29. listopadu by měl být oblačný s deštěm nebo přeháňkami, od vyšších poloh by měly padat srážky smíšené nebo sněhové. Noční teploty se budou pohybovat mezi 2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C.

Období od 30. listopadu do 6. prosince by mělo být zřejmě nejteplejším obdobím. Noční teploty by se měly pohybovat mezi 0 až -5 °C, denní v intervalu 2 až 6 °C. mělo by být zataženo nízkou oblačností a mlhavo. Koncem období by mělo přibývat oblačnosti se sněžením.

V týdnu od 7. do 14. prosince by mělo začít výrazněji mrznout v noci. Meteorologové počítají, že by teploty mohly klesnout až k -4 °C, denní by se měly pohybovat mezi -1 °C až 5 °C.

Podstatně chladnější počasí by se mělo projevit v týdnu od poloviny prosince, tedy od 14. do 20. prosince. Mrznout by mělo nejen v noci, ale i během dne. Měsíční výhled počítá s nočními teplotami v intervalu -4 °C až 1 °C, denní mohou klesat k -4 °C, meteorologové počítají s průměrem kolem 3 °C.

Z hlediska celkového množství srážek meteorologové předpokládají, že období od 23. listopadu do 20. prosince bude jako celek podprůměrné, takže trend postupného ubývání srážek během posledních týdnů bude pokračovat.