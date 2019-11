Mrazy nečekejte. Začátek prosince bude opět spíše teplejší

Následující čtyři týdny do 22. prosince budou jako celek teplotně nadprůměrné. První dva týdny zůstanou teploty nad průměrem, další týdny se mají pohybovat kolem běžných hodnot pro tuto roční dobu.

Pršet a sněžit bude do Vánoc průměrně až slabě podprůměrně. Relativně více srážek spadne v prvních dvou týdnech, na horách už by to měl být sníh.