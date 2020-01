Mráz a sníh dorazí do Česka až ve druhé polovině ledna

V týdnu od 6. do 12. ledna by měly noční teploty oscilovat v rozmezí mezi 1 až -3 stupni Celsia, denní potom mezi 2 až 7 stupni. Převládat by mělo oblačno až zataženo, v nížinách se očekává déšť, na horách by mělo sněžit.

Výhled na týden od 13. do 19. ledna počítá opět s oblačným až polojasným počasím. Na horách by se měly objevit sněhové přeháňky nebo sněžení, v nížinách to budou dešťové srážky. Noční teploty 3 až -6 stupňů, denní teploty -2 až 7 °C.

V týdnu od 20. do 26. ledna očekávají meteorologové srážky nad hodnotou dlouhodobých průměrů. Noční teploty by se měly pohybovat v intervalu mezi -8 až 1 stupněm, denní by se měly pohybovat od -4 do 5 stupňů. Předpokládá se, že v tomto období by se měl sníh objevit i v nižších polohách.

Od 27. ledna do 2. února by mělo být počasí proti prvním dvěma lednovým týdnům výrazně chladnější. Noční teploty by měly klesat až k -9 stupňům, denní by se měly v průměru pohybovat od -1 do 3 stupňů.