Mírně se oteplí a vydrží to nejspíš i přes Vánoce

Nejchladnější z prosincových týdnů by měl být ten současný. Ve výhledu na následující čtyři týdny to v pondělí uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové čekají až do konce roku počasí bez velkých teplotních výkyvů.