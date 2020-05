Meteorologové varovali před vydatným deštěm, hrozí lokální povodně

Meteorologové očekávají, že pršet začne už v noci ze soboty na neděli, a to zhruba okolo půlnoci. Srážky by neměly ustat prakticky celý den, během 24 hodin se očekávají úhrny i nad 50 mm.

Kvůli tomu by se měli mít na pozoru především řidiči. Hrozí zvýšený odtok vody z krajiny a průtok vody přes komunikace. Stejně tak by měli řidiči počítat se sníženou viditelností a rizikem aquaplaningu. „Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nutné je také nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst,“ poradili meteorologové.