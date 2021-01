Meteorologové varovali před náledím a silným sněžením

Náledí se může objevit na vlhkých komunikacích po předchozích srážkách nebo tání sněhu. Výstraha platí od sobotních 21:00 do nedělních 9:00 pro Prahu a kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočinu, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský. Po celé ČR tak hrozí zvýšená nehodovost, řidiči by měli jezdit opatrně a opatrnost platí i pro chodce.

V platnosti zůstává varování před silným větrem v kraji Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském, a to až do sobotních 15:00.

Meteorologové varovali rovněž před sněžením. Jev ve stupni „silný“ se může vyskytnout v krajích Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském, a to v období od nedělních 3:00 do nedělních 9:00. Nová sněhová pokrývka se může objevit také v krajích Plzeňském, Karlovarském či Ústeckém, a to v období do sobotních 15:00. Během tohoto období může za tři hodiny napadnout až šest centimetrů sněhu.