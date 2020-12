Meteorologové slibují Vánoce se sněhem

Studená fronta by se měla dostávat do západní a střední Evropy přes Severní moře. Provázet jí bude zpočátku intenzivní déšť, který se bude postupně měnit na sněžení, které se objeví i v nižších polohách. Od středních poloh by mělo být sněžení velmi intenzivní, předpovídají meteorologové.