Listopad bude spíše teplejší

Příští týden od 2. do 8. listopadu se bude průměrná teplota pohybovat mezi 9 a 13 stupni a mráz by neměl přijít ještě ani v noci.

V dalších třech týdnech by měly teploty postupně klesat, přičemž v týdnu od 23. listopadu by se měly v noci pohybovat kolem nuly. Přesto by měl být celý měsíc jako celek teplotně lehce nadprůměrný.