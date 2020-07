Léto se v polovině prázdnin „umoudří”, teploty vzrostou i nad 30 stupňů

„V prvních dvou týdnech předpovědi (27.7.-9.8.) předpokládáme teploty vzduchu mírně nadprůměrné,” uvedli meteorologové. Nejtepleji by mělo být příští týden, kdy se teploty mohou dostávat i nad 30 stupňů. Nejteplejším dnem by pak mělo být úterý, kdy by mělo být až 32 stupňů.

Teplo by mělo být i v prvním srpnovém týdnu, ovšem následující období bude naopak chladnější. Podle modelu ČHMÚ budou týdny od 10. do 16. srpna a i od 17. do 23. srpna teplotně podnormální.

Se srážkami to bude přesně naopak, zatímco prvních 14 dní bude podprůměrných, později by mělo deště přibývat. Nejdeštivější by měl být týden od 10. do 16. srpna.

Průměrná denní teplota se ve zmíněném období pohybuje mezi 17,7 až 19,2 stupně, průměrně spadne 69 mm srážek.