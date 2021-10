Říjen bude ještě teplý, pak se ochladí

Do konce října bude v Česku teplejší počasí než v předchozích dnech, poté se začne zvolna ochlazovat. Celkově by nadcházející čtyři týdny měly být teplotně průměrné. V posledním říjnovém týdnu také očekávají meteorologové více srážek. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).