Jaro vydrží do konce týdne, od pondělí si dá pauzu

Až do konce týdne vydrží suché slunečné počasí s velkými rozdíly ranních minimálních teplot a odpoledních maxim, které se budou pohybovat u hranice 20 °C. Od pondělí by se mělo poměrně výrazně ochladit a se studeným vzduchem od severu dorazí i srážky, které od vyšších poloh budou sněhové. Novinkám to sdělila meteoroložka Dagmar Honsová.