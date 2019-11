Jarní teploty pokračují

Úterní ráno přinese teploty mezi 6 až 2 stupni, na západě, kde bude méně oblačnosti, by se mohlo ochladit až na -1 stupeň. Odpolední maxima na západě vystoupí na 7 až 11, na východě na 11 až 14 stupňů. Vítr už by v nárazech neměl dosahovat rychlosti přes 35 km/h. Mělo by být převážně oblačno, během dne přechodně i polojasno. Ojediněle se objeví dešťové přeháňky, a to zejména na horách. „Po ránu musíme počítat s mlhami,“ uvedla meteoroložka.