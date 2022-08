Hrozí úmorná vedra, na východě silné bouřky, varuje ČHMÚ

Bouřky by měly být opět doprovázeny přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů, přičemž nelze vyloučit ani nárazy větru o rychlosti kolem 50 až 70 kilometry v hodině nebo menší kroupy o velikosti do dvou centimetrů.

„Ve srovnání s pondělím by bouřek mělo být plošně výrazně méně a čekáme je zejména podél linie konvergence zhruba mezi Jeseníkem a Zlínem,” konstatoval ČHMÚ.

Přívalové srážky by se měly vyskytovat pouze výjimečně, pokud by se však objevily v nasycené oblasti Beskyd v okolí Radhoště, mohl by i hodinový úhrn 30 milimetrů zvedat hladiny menších toků. ČHMÚ zároveň připustil, že v předpovědi bouřek a dokonce ani přeháněk se momentálně modely neshodují.