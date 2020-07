Extrémní červen. Za pouhý týden napršelo tolik co loni za celý měsíc

Průměrné srážkové úhrny (za období let 1981 až 2010) jsou za květen 69 mm a za červen 79 mm. Loni byl květen vlhčí než ten letošní, když spadlo 91 mm, ale červen byl s 53 milimetry srážek naopak spíše suchý.

Letos spadlo v květnu v porovnání s loňskem sice „jen” 75 mm srážek, zato v červnu by jich mohlo být výrazně přes stovku.

Kompletní údaje za červen se sice ještě zpracovávají, součet týdenních úhrnů v období od 1. do 28. června ovšem vychází kolem 140 mm. Jde o data z monitoringu sucha Českého hydrometeorologického ústavu ( zde ).

„Letošní červen bude výrazně srážkově nadnormální - v jednotlivých oblastech a mezi samotnými týdny jsou ale velké rozdíly. Zatím to vypadá, že spadlo o 40 až 70 procent (na horách i více) více srážek, než je normál,“ uvedla pro Novinky Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

Nejvýživnější byl z tohoto hlediska týden od 15. do 21. června, kdy spadlo v průměru 52 mm srážek, tedy zhruba tolik co loni za celý měsíc. Podle dat z monitoringu sucha je to 292 procent průměrných srážek za stejné období v minulých letech.