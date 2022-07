Do poloviny srpna nás čeká jen slunce a teplo

Týden od 18. do 24. července by měl být nejteplejším ve sledovaném období. Ve čtvrtek by měly nejvyšší denní teploty vystoupat na 31 stupňů, na jihovýchodě republiky k 34 stupňům. Pátek má přinést mírné ochlazení na letních 25 až 30 stupňů. Vlna veder bude pokračovat i během víkendu," uvedli meteorologové.

V posledním červencovém týdnu (25. až 31. 7.) by mělo teplé letní počasí pokračovat, i když by měly teploty o něco klesnout. Mělo by být skoro jasno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Ranní teploty 20 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 34 °C. V tomto týdnu by mělo také více pršet, ale žádné výkyvy se neočekávají. „Srážek by se mělo vyskytnout v intervalu obvyklých hodnot pro danou roční dobu,“ píší meteorologové.

Počasí v srpnu by mělo pokračovat ve stejném rytmu. Ranní teploty by se měly pohybovat na průměrných 13 stupních, odpolední mezi 25 až 30 stupni. To platí i o posledním sledovaném týdnu od 8. do 14. srpna.

