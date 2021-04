Česko zasáhne silný vítr, bude i sněžit, varovali meteorologové

Výstraha před silným větrem platí pro většinu území od pondělních 7 hodin do 21. Nárazy větru mohou dosahovat až 70 km/h. Večer by měl zeslábnout. Meteorologové varují před poškozením stromů a škodami na budovách.

Silné sněžení by se mělo objevit v Praze a krajích Středočeském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském a Vysočině. ČHMÚ v této souvislosti varuje před sníženou viditelností pod 100 metrů. Výstraha platí od pondělního poledne do 18 hodin, pro kraje Olomoucký a Moravskoslezský pak od pondělních 18 hodin do půlnoci.