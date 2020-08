Čeká nás nadprůměrně teplé září. Opět bude až 27 stupňů

Týden od 31. srpna do 6. září začne sice deštivě a chladně, kdy se denní teploty budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni, od druhé poloviny týdne se ale začne postupně oteplovat a víkend by měl být již slunečný a s teplotami šplhajícími k letním hodnotám.

Teplý charakter počasí by měl vydržet i v týdnu od 7. do 13. září . Meteorologové počítají, že se denní teploty budou pohybovat v intervalu 20 až 24 stupňů.

V týdnu od 14. do 20. září by se měly denní teploty pohybovat kolem průměrných 23 stupňů, ale mohou opět atakovat i hodnoty kolem 27 stupňů. Tento týden by měl být ale z celého sledovaného období nejdeštivější.