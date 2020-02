Bouře Zehra a Bianca potrápí sever Evropy, do Česka přinesou vítr a sněžení

Vichřice, bouřky, sněžení a déšť s sebou do Evropy přinášejí dvě hluboké tlakové níže, kterým němečtí meteorologové dali jména Zehra a Bianca. Na severu Německa a v Dánsku by nárazy větru měly dosáhnout 110 km/h. V Česku by měly být poryvy větru menší, rychlost by měla dosáhnout 70 km/h. Sněžit by mělo na celém území Česka, a to i v nížinách, uvedla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.