Typické středoevropské léto: během dne se ochladilo o 20 stupňů

„Konečně zažíváme typické středoevropské léto. V minulých letech to byla spíše léta středomořská, suchá a s vysokými teplotami,” popsala Honsová skoky v počasí.

„Například na jižní Moravě je nyní 17 stupňů, a je to nejvíc, co tam za celý den bude,” uvedla příklad.

Severozápadní proudění by mělo slábnout až na začátku příštího týdne, teploty budou maximálně 23 stupňů v pondělí i v úterý. V noci ale budou teploty padat i pod 10 stupňů. Lehce oteplit by se mohlo ve středu, mělo by ale zase pršet.