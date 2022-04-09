Новости с войны в Украине 9.4.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Жертвами на железнодорожном вокзале Краматорска стали по меньшей мере 50 человек

В пятницу российская баллистическая ракета убила 50 человек, в том числе пятерых детей, ожидавших эвакуации на железнодорожном вокзале в Краматорске. Более ста человек получили серьезные травмы. "Много людей в тяжелом состоянии, без рук, без ног. Над их операциями работают сразу от 30 до 40 хирургов", — заявил городской голова Александр Гончаренко сразу после нападения.

Министерство обороны России отрицает ответственность за нападение. По последней информации, очевидно, что была использована ракета "Точка-У". Такие есть в распоряжении как украинских, так и российских сил.

Российские солдаты уже отказываются воевать, сообщает украинский Генштаб

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил в пятницу, что российские военнослужащие все чаще отказываются участвовать в боевых действиях на Украине. Согласно заявлению, которое цитирует Интерфакс-Украина, отказывается участвовать в дальнейших боевых действиях до 80 процентов личного состава некоторых российских войск. Сообщается, что российским командирам запрещено отпускать солдат, срок контракта которых истек, до окончания так называемой "специальной военной операции".

Вторжением будет руководить генерал с опытом работы в Сирии

Командование операциями российских сил вторжения на Украине примет генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт боевых действий в Сирии. Его главной задачей будет улучшение координации между подразделениями, которая была плохой с момента вторжения 24 февраля. Об этом сообщила в субботу BBC News со ссылкой на неназванного западного чиновника. Неясно, кого он заменяет в командовании, американским разведчикам пока не удалось выяснить, кто централизованно координировал вторжение. Возможно, что никто.

Люди в Праге почтили память бойни в Буче перед посольством России

Жители Праги в субботу днем перед посольством России в Праге почтили память о массовом убийстве мирных жителей в украинском городе Буче. Россия отрицает ответственность за кровопролитие и называет обвинение провокацией. Однако спутниковые снимки, свидетельствующие о подготовке массовых захоронений, изобличают ее. На недавно названной улице " Украинских Героев" перед посольством России люди легли со связанными руками на тротуар и обливали себя красной краской.

Чешская дипломатия: Россия ничем не отличается от террористов

Министерство иностранных дел Чешской Республики сравнило действия. России с поведением террористических организаций. Оно отреагировало на варварское нападение на вокзал в Краматорске, где в это время ждали эвакуации около четырех тысяч мирных жителей. „ Ракетный обстрел вокзала в Краматорске, с которого эвакуировались семьи с детьми, - очередное гнусное преступление РФ. Россия уже не скрывает, что целенаправленно убивает мирное население. Поведение ВС РФ ничем не отличается от террористического. Последствия для России неизбежны! “, сообщило министерство на своей странице в Twitter на чешском и русском языках.

Москва разоблачила украинскую провокацию на химическом заводе. Есть один недостаток. Завода не существует.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил в среду, что украинская разведка СБУ готовит провокацию на Первомайском химическом заводе под Харьковом. Украинцы якобы заминировали склад со 120 тоннами хлора и хотят его взорвать. Химический завод уже несколько лет закрыт, а здания давно снесены. На странные обвинения обратил внимание российский сервер Insider.

ЭКОНОМИКА

Крупнейший производитель процессоров уходит из России

Intel, которая является крупнейшим производителем процессоров в мире, решила окончательно уйти с российского рынка из-за войны на Украине. В начале марта Intel прекратила поставки своей продукции на российский и белорусский рынки в связи с введенными санкциями. Такое решение руководство компании приняло после того, как мир облетели кадры массового убийства мирных жителей украинского города Буча, которую учинили российские оккупанты.

СПОРТ

Российские саночники добились успеха в арбитражной апелляции FIL против исключения из-за Украины

Россия впервые в судебной сфере добилась успеха в обжаловании отстранения своих спортсменов от международных соревнований из-за вторжения на Украину. Арбитраж Всемирной федерации санного спорта FIL удовлетворил жалобу Российской Федерации (ФССР) и отменил решение об отстранении ее спортсменов, тренеров и официальных лиц от соревнований. Об этом сообщает сайт insidethegames.biz.