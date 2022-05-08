Новости с войны в Украине 8.5.2022

Эвакуация с «Азовстали» завершена

Все старики, женщины и дети уже эвакуированы с меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе, Украина. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

200 нападений на медицинские учреждения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 200 нападений на медицинские учреждения с начала боевых действий в Украине. По словам министра здравоохранения Украины, с начала агрессии в стране полностью разрушено 40 больниц.

Мертвые в подвале школы

Десятки человек остались в подвале школы в селе Белогоровка, служившем убежищем. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что под завалами, вероятно, погибли 60 человек.

Китайские компании уходят из России

Крупные китайские технологические компании по-тихому уходят из России. В отличие от сотен западных компаний, китайские компании не сообщают об этом публично, потому что хотят избежать любого упоминания о войне. Поставки в Россию были ограничены гигантом Lenovo или производителем телефонов Xiaomi.

Зеленский сравнил Россию с Третьим рейхом

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины окончания Второй мировой войны. В нем он сравнил Россию с Третьим рейхом, а режим президента Владимира Путина с нацизмом.

Путин поздравил украинцев

С годовщиной окончания Второй мировой войны украинцев поздравил президент России Владимир Путин. «Дорогие друзья и ветераны, поздравляю с Днем Победы, нашим общим великим праздником», — сказал Путин в начале своего послания. Он сделал это в ситуации, когда Россия ведет против Украины наступательную войну, которая началась с военного вторжения 24 февраля.

Первая леди посетила Украину

Первая леди США Джилл Байден неожиданно посетила Украину, встретилась в Ужгороде с супругой президента Украины Еленой Зеленской