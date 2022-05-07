Новости с войны в Украине 7.5.2022

Италия конфисковала яхту Путина

Италия конфисковала роскошную яхту «Шехерезада», которая, предполагаемо, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Об этом заявило в пятницу итальянское министерство финансов. Судно длиной более 140 метров находилось на техническом обслуживании в порту Тосканы.

Россия не откажется от Херсона

Россия останется в Херсоне навсегда, заявил в пятницу в оккупированном городе на юге Украины секретарь правящей российской партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Россия захватила Херсон в начале марта. Это единственный украинский региональный мегаполис, полностью захваченный русскими.

Заблокированное зерно в портах

В Украине из-за блокады черноморских портов Одессы и Мариуполя и проблем с инфраструктурой застряло почти 25 млн тонн зерна. ООН призывает Россию разрешить экспорт зерна через блокаду.

США отправят больше оружия

США окажут дополнительную военную помощь Украине. В состав новой помощи входят артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Об этом заявил президент США Джо Байден. Сумма помощи составляет 150 миллионов долларов.

Эвакуация «Азовстали» продолжается

Эвакуация меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе продолжается. Еще 50 мирных жителей в безопасности. Эвакуация осуществляется ООН и Международным Красным Крестом.