Hlavní obsah
Девушка эвакуирована с меткомбината "Азовсталь" Foto: Alexander Ermochenko, Reuters
Novinky.czNews in RussianНовости с войны в Украине 7.5.2022

Новости с войны в Украине 7.5.2022

Dnes 12:04
Novinky

Девушка эвакуирована с меткомбината "Азовсталь" Foto: Alexander Ermochenko, Reuters
Новости с войны в Украине 7.5.2022

Италия конфисковала яхту Путина

Италия конфисковала роскошную яхту «Шехерезада», которая, предполагаемо, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Об этом заявило в пятницу итальянское министерство финансов. Судно длиной более 140 метров находилось на техническом обслуживании в порту Тосканы.

Россия не откажется от Херсона 

Россия останется в Херсоне навсегда, заявил в пятницу в оккупированном городе на юге Украины секретарь правящей российской партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Россия захватила Херсон в начале марта. Это единственный украинский региональный мегаполис, полностью захваченный русскими.

Заблокированное зерно в портах

В Украине из-за блокады черноморских портов Одессы и Мариуполя и проблем с инфраструктурой застряло почти 25 млн тонн зерна. ООН призывает Россию разрешить экспорт зерна через блокаду.

 США отправят больше оружия

США окажут дополнительную военную помощь Украине. В состав новой помощи входят артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Об этом заявил президент США Джо Байден. Сумма помощи составляет 150 миллионов долларов.

Эвакуация «Азовстали» продолжается 

Эвакуация меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе продолжается. Еще 50 мирных жителей в безопасности. Эвакуация осуществляется ООН и Международным Красным Крестом.

Мужчина несет ковер из разбомбленного дома в селе Новотаврическом под Запорожьем. Foto: Ueslei Marcelino, Reuters
Женщина у своего разрушенного дома в Бахмуте Донецкой области. Foto: Jorge Silva, Reuters
Вид с воздуха на разрушенный Ирпень Foto: Emilio Morenatti, ČTK/AP
Остатки российской военной техники под Ирпенем Foto: Carlos Barria, Reuters
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků