Новости с войны в Украине 26.6.2022

Россия обстреляла Киев ракетами

Украинская столица подверглась ракетному обстрелу в воскресенье рано утром, и в окрестностях центра было слышно несколько взрывов. На месте находятся спасатели, спасающие раненых, также пострадал девятиэтажный жилой дом. По данным украинских источников, в результате обстрела погиб как минимум один человек, спасателям удалось вытащить из-под завалов семилетнюю девочку, которая попала в больницу.

Больше атак и обстрелов

В ряде других мест Украины, особенно на востоке, ночью была объявлена воздушная тревога. Ночью снова обстреляли Харьков, ракеты попали в промышленный район. Только в субботу, по словам президента Зеленского, Россия обстреляла территорию Украины в общей сложности 45 ракетами, и, по его словам, это снова унесло некоторое количество жизней.

Российские войска заняли Северодонецк.

Восточноукраинский Северодонецк уже полностью находится под контролем частей российской армии и пророссийских сепаратистов, а украинские силы полностью вышли из осажденного города за неделю. Бои сейчас идут в основном за близлежащий Лисичанск.

Россия движется к вынужденной неплатежеспособности

Российская Федерация движется к вынужденной неплатежеспособности, так как к вечеру воскресенья должна выплатить около 100 миллионов долларов по процентам по иностранным облигациям. Хотя у России есть деньги для оплаты, западные страны не хотят позволять ей платить из-за вторжения российских войск в Украину. Если Россия не сможет урегулировать свои обязательства по облигациям, пострадает ее репутация, и это может стать причиной для некоторых кредиторов подать в суд на Российскую Федерацию.

G7 хочет запретить ввоз золота из России

Великобритания, США, Япония и Канада запретят ввоз золота из России. Об этом заявило в начале саммита семь крупнейших экономик G7. Правительство Великобритании хочет, чтобы Германия, Франция и Италия, оставшиеся члены G7, предприняли новую антироссийскую меру по вторжению в Украину.