Новости с войны в Украине 10.4.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Стрельба в школе

Русские утром обстреляли школу и два жилых дома в Северодонецке, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай. По имеющейся информации, никто не погиб. По данным генерального прокурора, с начала российского вторжения 24 февраля в Украине погибло 177 детей и более 330 получили ранения.

Другие массовые захоронения

Министерство обороны Великобритании в своем текущем анализе ситуации на украинском поле боя заявило, что после вывода российских войск с севера страны поступают сообщения о других массовых захоронениях и доказательствах того, что русские использовали мирных жителей в качестве живого щита. Новое массовое захоронение, по-видимому, с десятками жертв среди гражданского населения, было обнаружено в субботу в другом освобожденном селе Бузовая в Киевской области после вывода российских войск.

Бои в Донецкой и Луганской областях

На территории Донецкой и Луганской областей украинские войска отбили восемь вражеских атак, уничтожили четыре танка, восемь единиц бронетехники и семь единиц техники противника. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

ЭКОНОМИКА

Украина запретила импорт из России

Украина запрещает весь импорт из России. До войны она была одним из ключевых торговых партнеров. Годовой объем импорта составлял около шести миллиардов долларов.