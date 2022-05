Znovu se otevřelo velkolepé muzeum whisky, oslavy potrvají 40 dní a nocí

Během oslav by také do Muzea whisky v argentinské metropoli měli přijet zástupci Guinnessovy knihy rekordů. Čtyři tisíce různých whisek je totiž zřejmě světový rekord. Podle deníku Clarín má zatím nejvíce whisek (3354) v nabídce Skot Derek Mather.

V Guinnessově knize rekordů je jako bar s největší nabídkou tohoto nápoje zapsán od ledna 2019 The Whiskey House z amerického San Diega, který v době zápisu měl pro návštěvníky 2467 různých whisek.

MUSEO DEL WHISKY | Por Sebastián Volterri Miguel Ángel Reigosa es un ex combatiente de Malvinas que fundó una colección de #whisky que pronto será la más grande del mundo. Tiene 3150 botellas y es un templo para los fanáticos. https://t.co/tPY09B68Ib pic.twitter.com/bkH1t58HBf

„Vstupné během oslav nevybíráme, každý zaplatí jen to, co vypije,” uvedl Reigosa. Rezervace ale byly nutné předem.

Za sbírku Reigosovi nabízeli miliony dolarů, on to ale odmítl, protože whisky je jeho život. „Whisky mi hodně dala, otevřela mi dveře do všech stran. Díky ní jsem například poznal lidi, které mě nikdy nenapadlo, že potkám. Řada z nich jsou mí přátelé, například (herec) Viggo Mortensen, s nímž máme pro whisky stejnou vášeň,” řekl argentinský podnikatel.