Život syna miliardáře není jen nekonečný luxus. Teď čelí žalobě od vlastní matky

Jak se žije na světě, když máte otce, jehož majetek má hodnotu přes 30 miliard korun? Podle všeho to procházka růžovým sadem není. A to i přes to, že dostanete luxusní byt, auto a po světě létáte soukromým letadlem. Že problémy dostihnou každého, potvrzuje Temur Akhmedov, jediný syn ruského oligarchy Farkhada Akhmedova.