Z policisty výrobcem javorového sirupu na unikátním místě

Je to velmi jednoduché. Obvykle během ledna uděláte do stromu díru o průměru necelého centimetru, vložíte do něj kohoutek a pod ten umístíte kyblík. Jakmile se oteplí, strom začne z kořenového systému pumpovat mízu do kmene, a tím se kyblík naplní. Takto získanou mízu následně vložíte do speciálního vařiče, který vypaří veškerou vodu. A to, co vám zbyde, je javorový sirup.