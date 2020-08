Z New Yorku do Londýna za 2 hodiny. Zvládnout to má luxusní nadzvukový letoun

Podle plánů společnosti má nový letoun dosahovat rychlosti mach 3, tedy rychlosti zhruba 3675 kilometrů za hodinu. Let z New Yorku do Londýna by tak trval něco kolem dvou hodin. Rychlostní rekord v oblasti civilního letectví dosud drží legendární Concorde, který dokázal překonat Atlantik za 2 hodiny 52 minut a 59 sekund.