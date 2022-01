Z kuchyně až do vesmíru. Český vizionář vyvíjí pro NASA jídlo pro astronauty

Česká republika by mohla sehrát svoji roli při meziplanetárním osidlování, nemusí přitom nutně vyslat do vesmíru vlastní posádku. Český podnikatel a vizionář Jakub Krejčík totiž založil nový startup, aby vyvinul pro americkou vesmírnou organizaci NASA speciální přístroj, jehož úkolem je komplexně zajistit jídlo pro čtyřčlennou posádku po dobu tří let na připravované misi Artemis. Její třetí část je naplánována na rok 2025.