Vydělal miliony u stolů, teď je chce i z obrazovek

V ČR je odvětví profesionálního hraní her, tedy esportu, oproti světové scéně v začátcích. Přesto tady existuje několik týmů, včetně toho našeho, které si mohou dovolit platit svým hráčům pravidelný měsíční plat. I tak jsou zde stále velké rezervy, kam se dá esport posouvat, a v tom já vidím šanci pro náš tým. My nechceme končit u česko-slovenských hranic.

My ale chceme jít dál a s naším týmem konkurovat světové špičce. To ale neznamená, že nás zdejší scéna nezajímá. Naopak. Aktuálně jsou všichni naši hráči rezidenti ČR nebo Slovenska. Výjimkou je náš trenér pro PUBG tým, kterého jsme angažovali z Kanady.

Já jsem se pokeru primárně věnoval asi deset let zpátky. Od té doby to byl vždy jen doplněk k mým primárním projektům, které se točí okolo aplikované matematiky. Esport vnímám, a to i na základě dat, která mám k dispozici díky mému dalšímu projektu, jako nejrychleji se rozvíjející sportovní odvětví. Vše se digitalizuje a ani sport není výjimkou.

Ten potenciál, kam až se může esport dostat, je neskutečný. To s sebou samozřejmě přináší i velký zájem investorů a obchodní příležitosti. Vybudovat si novou Barcelonu ve fotbale již prakticky nejde. Vybudovat si Barcelonu v esportu ale možné je. Vzhledem k tomu, o jak mladé a rychle rostoucí odvětví se jedná, je to navíc potenciálně velmi zajímavé. A to je právě to, na čem pracujeme my.