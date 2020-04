Většina mužů se při čtení knih nedostane přes padesátou stránku

Podle nejnovějších studií roste popularita e-knih a vydavatelé tradičních papírových knih musí stále častěji přemýšlet nad tím, co by čtenáře bavilo a mohlo uspokojit. Takový Amazon či Kobo mají na základě již přečtených knih velmi dobrý vhled do toho, jaké tituly by mohly čtenáře zaujmout a mohou mu tak doporučovat nové publikace. A vydavatelům by se značně hodil podobný vhled.