V Singapuru uvařili pivo z recyklované vody z kanalizace, chutná prý dobře

Plány na recyklaci odpadních vod v Singapuru sahají až do 70. let minulého století. Jako hotový projekt zpřístupnil veřejnosti vládní úřad PUB NeWater před téměř 20 lety. Recyklace odpadních vod probíhá v mnoha krocích včetně několikafázové filtrace a dezinfekce UV zářením. Vyčištěná voda se posléze přimíchává do singapurských vodních zásobníků.