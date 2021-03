V rekordním čase snědl tři nejpálivější papričky světa, pak přišel na řadu kýbl

Kanaďan do sebe nasoukal ostrou nálož za neuvěřitelných 9,72 sekundy, což později uznala Guinnessova kniha rekordů jako oficiální čas nového rekordu. Ačkoliv Jack neabsolvoval pokus bez tréninku, i na tak ostříleném jedlíkovi je vidět, že ho pokus stál hodně sil, což dokládá i okamžitá potřeba přistaveného kýblu.

„Je to super pocit, ale dost to bolí,” uvedl k rekordu, který nebyl překonán posledních šest let.