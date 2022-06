V jednopokojovém bytě má 68 jedovatých hadů a kajmana. Zašli jsme na návštěvu

„Zvířata mě bavila odmalička. Už ve školce jsem říkával, že chci jednou pracovat v zoologické zahradě. To se mi ostatně splnilo, nebylo to ale podle mých představ, a tak jsem odešel a později si založil soukromou zoologickou zahradu v bytě,” svěřuje se Zavadil, jehož ze všeho nejvíce fascinují plazi.

„Už se tomu věnuju 38 let, během kterých jsem se dopracoval k nějakým 190 druhům. Mám tady hady, ještěry, obojživelníky, bezobratlé, kolekci sklípkanů, štírů a kajmana Bohouška – to je takový můj mazel, je poměrně ochočený,” vyjmenovává chovatel živočichy a dodává, že i s mláďaty mívá ve svém jednopokojovém bytě až 250 kusů plazů. Čtyři stěny se svými miláčky ovšem nesdílí, sám bydlí v bytě o patro výše.

Chovu plazů se Karel Zavadil věnuje už 38 let.

„Jednou mi čtyřmetrová krajta spolkla ruku až po rameno. Do smíchu mi tehdy nebylo, ale věděl jsem, že zkrátka ani pro svého největšího hada nejsem adekvátní kořist. Roztaživost jeho tlamy má určitou hranici a i ten had to po čase pozná. Když zjistil, že už se dál nedostane, hodil zpětný chod,” popisuje s klidem.