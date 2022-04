V 95 letech se postavil na křídlo letadla a vznesl se do vzduchu

Výkon, kterým se zapíše do Guinnessovy knihy rekordů, předvedl Button v první polovině dubna na letišti Staverton. Připoutaný ke křídlu letadla se vznesl do vzduchu a stal se tak nejstarším člověkem, kterému se to povedlo. O dva roky překonal devět let starý rekord krajana Toma Lackeyho.