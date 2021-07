V 18 letech obletěl jako nejmladší člověk na světě zeměkouli

Předchozího držitele rekordu, Američana Masona Andrewse, překonal mladý Angličan o 13 dní, v době dokončení cesty mu bylo přesně 18 let a 150 dní.

„Je to trochu zvláštní pocit, poprvé po několika týdnech se nemusím strachovat o to, co bude zítra. Neřeším, jestli bude zítra obtížný terén, bouřka, nebo v kolik musím jít spát,” řekl Ludlow, jehož výkon zaevidovala i Guinnessova kniha rekordů.