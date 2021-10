Svatý Martin v mimořádném ročníku přiveze přes dva miliony výborných vín

Už za necelý měsíc, na svátek svatého Martina, se začnou otevírat první z celkového počtu 2,2 milionu lahví mladého vína s chráněným označením. „Měl jsem možnost letos ochutnat již velkou část Svatomartinských vín a mohu s čistým svědomím říct, že letošní ročník bude jeden z nejlepších, co do kvality za celou svoji historii,“ prozradil první informace o kvalitě ročníku Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra.

„Jakkoli to podle zpravodajských relací možná příliš nevypadá, co se týče vína, zejména toho Svatomartinského, svět se zdá se vrací do časů před pandemií. Zájem vinařů se vrátil a s ním i více než dva miliony lahví Svatomartinských vín, na která už čeká doslova celá země,“ doplnil Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu.