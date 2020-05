Současná vína lze pít hned po otevření, vyvrací odborníci dlouho zažitý názor

Mezi someliéry a fanoušky vína převládá názor, že lahev vína by měla před konzumací nějaký čas „dýchat”. To však nyní vyvrací Martin Isark, člen institutu Masters of Wine. Podle něj není potřeba po otevření lahve čekat a okamžitá konzumace výslednou chuť neovlivní, uvedl britský Daily Mail.