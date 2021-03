Šneci z Beskyd jsou jako pravá svíčková

Původní plán byl šneky chovat a prodávat živé ke zpracování. „Jenže jsme zjistili, že když chcete prodat půl tuny nebo tunu šneků, tak je to stejné, jako bych vás poslal do Makra, ať tam prodáte kostku másla,“ směje se. Rodina proto vše přehodnotila a začala šneky i zpracovávat. První, tzv. mateční stádo čítalo 70 šneků. Ty Karch rozmnožil, část z nich zpracoval a část nechal k množení. Dnes, v běžném roce, odchová 70 až 80 tisíc šneků.

„V líhni se vytvoří vajíčka. Z nich jsou šneci do ohrad, a když je jich dost, tak i kaviár,“ nastínil s tím, že snášet vajíčka budou šneci zhruba za měsíc. Přibližně na konci května putují malí šnečci do ohrad na zahradě. „Speciální ohrady kryjí šneky proti větru, predátorům a zavlažují je, aby nevyschli,“ objasnil a dodal, že čím víc vlhka šneci mají, tím lépe. A aby dobře rostli, přikrmuje je majitel směskou s minerály a vitamíny.

Sběr šneků startuje na podzim. Asi 50 kilo plžů zůstane na množení, zbytek farma zpracuje. „V síťových sáčcích se musí minimálně pět dní třikrát denně pořádně propláchnout vodou. Pak je zachladím na čtyři až šest stupňů, pustím na ně vzduch a oni se zavřou. Vytvoří si přes vchod do ulity vápennou blanku a usnou,“ nastínil Karch. „Když je usmrtím a odstraním sliz, tak je zavakuuji a šokově zamrazím. Nakonec je podle potřeby zpracuji. Vařím je postupně ve vodě, vývaru a víně a upravuji. Je to téměř dvoudenní práce, než je várka hotová,“ poukázal.

„Během měsíce dvou bude i paštika,“ slíbil Karch, jehož produkty vlastní regionální známku Górolsko Swoboda i značku umožňující prodej v EU . „To znamená minimálně pět přísných kontrol ročně,“ upozornil s tím, že nejvíc šneků prodá na Slovensku , pak v Česku a Polsku . Do budoucna pak myslí na německý trh.

Kvůli koronaviru se však nekonají žádné gastroakce, kde šnečí pochoutky Karch nabízel. A tak je prodává přes e-shop, do vinoték, po telefonu i známým. Právě covid-19 zbrzdil plány na další rozvoj farmy. Z nynější necelé tuny by se chtěl Karch dostat na dvojnásobek. Toho, že by o šnečí maso nebyl zájem, se nebojí. „Má skoro stejné nutriční hodnoty jako pravá hovězí svíčková,“ uzavřel.