Šéf svým zaměstnancům dopřává benefit, o kterém si většina lidí může nechat zdát

Britská společnost Knoxx, která se specializuje zejména na kyberbezpečnost a IT, nově nabízí všem svým zaměstnancům příjemný benefit. Každý poslední pátek v měsíci mohou lidé čerpat placené volno a prodloužit si víkend. K běžné dovolené tak zaměstnanci dostali dalších 12 plně placených dní volna ročně.

„Chtěli jsme pro naše zaměstnance udělat něco, co přinese okamžitý efekt. A zdá se, že to funguje, dostáváme vynikající zpětnou vazbu,” oznámil Alan Turner, provozní ředitel společnosti.

„Možná se na to po čase znovu podíváme a vyhodnotíme si, jak to funguje. Řešíme udržitelnost a už to je samo o sobě známkou toho, že naše firma funguje dobře,” dodal Turner.