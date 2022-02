Sám pod ledem uplaval 80 metrů, o přínosech otužování vám řekne úplně všechno

Pod ledem o tloušťce 30 centimetrů uplaval Vencl necelých 81 metrů, aniž by použil ploutve, neopren, čepici nebo závaží. Výkon z něj učinil světového rekordmana a vysloužil mu zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Díky vlastním zkušenostem a načerpání velkého množství odborných informací se rozhodl předávat zkušenosti dál a stal se lektorem vnímání chladu, tedy chladové terapie. Zájemcům tak na workshopech vysvětlí principy otužování a objasní přínosy ledové vody pro lidské tělo.

Světový rekord David Vencl zaplaval v zatopeném lomu Vápenka v Lahošti na Teplicku. Foto: Patrik Nguyen

Úplně nejdůležitějším přínosem otužování je podle Vencla radost, kterou vzbuzuje rychlé vyplavení endorfinů. „Během velmi krátké doby se vám ve studené vodě do těla vyplaví endorfiny. A také budete mít radost z toho, že jste překonali sami sebe. Díky tomu se vám do vody určitě bude chtít jít znovu,“ ujišťuje usměvavý muž.

Otužování přispívá ke zlepšení imunity, posílení kardiovaskulárního systému, adaptaci na stres a rychlejší regeneraci. Foto: Archiv Davida Vencla

„Otužování přináší pro lidský organismus velké zdravotní benefity. Posiluje kardiovaskulární systém a nervový systém a hormonálnímu systému napomáhá k rovnováze. Vše, co se děje kolem nás, ať už to, jak se stravujeme, nebo míra stresu, který prožíváme, rozhazuje naše hormony – některé jdou nahoru, jiné dolů. Otužování to dokáže za velmi krátkou dobu srovnat. Pokud to děláme pravidelně, velmi brzy pocítíme pozitivní změnu,“ vysvětluje Vencl.

Jak správně začít? Teď

„Pokud jste se ještě nikdy neotužovali a začíná vám to hlodat v hlavě, tak moje rada je hlavně se toho nebát, přestat mít obavy. Jestli se ptáte, zda můžete začít hned teď, tak já odpovídám, že můžete. Zdravý organismus vstup do vody zvládne i nyní uprostřed zimy. Často je tím jediným, co nás brzdí, hlava,“ říká otužilec.

Ve vodě o teplotě pod 4 °C David Vencl vydrží téměř 20 minut. Foto: Milan Stryja

Dobrý způsob, jak se uchránit před náhlým šokem, je například začít s otužováním už v srpnu nebo září a s postupně vzrůstajícím chladem vytrvat až do zimních měsíců. Pomůže také, pokud samotnému ponoru předchází sprchování studenou vodou.

„Další varianta je nechat se vstupem do ledové vody provést například lektorem, nebo kýmkoli, kdo už má s otužováním zkušenosti,“ podotýká Vencl a dodává, že na prvním místě je vždy bezpečnost.

„Vstup do vody by měl být pozvolný, stejně tak výstup. Je třeba dbát na jistotu pohybu. Také je důležité mít k dispozici zázemí, kam se můžete rychle vrátit do teplých podmínek,“ radí.

Otužování je vhodné i pro děti jakéhokoli věku. Foto: Milan Stryja