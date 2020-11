S revolučním přístrojem rychle vystřízliví vaše tělo i peněženka

Zařízení s obličejovou maskou, která do těla přivádí oxid uhličitý, funguje na principu hyperventilace. Při rychlém dýchání plíce vylučují z těla alkohol, ale s ním také oxid uhličitý z krve. Pokud by člověk neměl obličejovou masku, začal by pociťovat nepříjemné stavy jako nevolnost a točení hlavy, mohl by upadnout i do bezvědomí.