S botoxem ve tváři si užívá luxusu, teď mladý muž vyhlíží staršího sponzora

„Chápu, že to není něčí šálek čaje, ale mně to je docela jedno. Na názoru ostatních mi nezáleží. Vždy jsem rád vystupoval z řady, a když se o mně takhle mluví, zřejmě dělám něco dobře. Od malička mám rád krásné oblečení od módních návrhářů a dovolené, takže to je to, co chci mít,” říká muž, pro něhož představuje panáček Ken symbol krásy.