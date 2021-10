Prodal podíl ve firmě a vytvořil největší železniční model svého druhu

Práci 50letému Georgovi ztěžoval fakt, že samotné místo nedaleko Mirfieldu v hrabství West Yorkshire už dávno vypadá jinak. Modelář tak musel čerpat z historických map, aby železniční uzel dostal podobu jako začátkem osmdesátých let minulého století.

„Znáte to, každé dítě má nějaké místo, kam rádo chodí. Někdo se dívá do výloh obchodů, někdo chodí do parku a já jsem chodil pozorovat železnici. Trávil jsem tam spoustu času, pozoroval jsem projíždějící vlaky a nesmazatelně se mi to vrylo do paměti,” uvedl muž, který se stal prakticky profesionálním modelářem.

George rád chodil jako kluk k železnici. Foto: Profimedia.cz

Před dvěma lety totiž prodal svůj podíl ve firmě, která nabízí zážitkové jízdy ve sportovních automobilech, a po hlavě se vrhl do modelování. Na internetu postahoval spoustu dobových materiálů, aby výsledné dílo bylo dokonalé. Během lockdownu pak model dokončoval.

„Když už něco děláte, tak byste to asi měli dělat na 100 procent. Ale nemyslím si, že by někdo další byl až takový blázen jako já a piplal se s takovými detaily,” citoval modeláře deník The Guardian.

U železnice se tak povaluje detailně vyobrazená igelitová taška ze supermarketu a tisíce mosazných kapradinových listů, které byly ohýbány do správného směru. Modely vlaků dokonce vypouští výpary a z reproduktorů se ozývá autentický zvuk.

Model nyní čeká na návštěvníky, pro které bude začátkem prosince vystaven v anglickém Wakefieldu. „Myslím, že je to jako vrátit se v čase do roku 1983. Ti, kdo už model viděli, jsou ohromeni. Jsou to velmi příjemné reakce,” uvedl George.

Později plánuje modelář objíždět i další místa ve Velké Británii. „Potřebujeme akorát dostatečně velké místo a tři kloubové automobily, abychom 60metrový model mohli převážet,” řekl.