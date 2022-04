Přes 100 let byl hazard v Japonsku nelegální, teď se mince obrací

Dlouhých 101 let bylo Japonsko hazardu otočeno zády. V zemi byly do roku 2018 nelegální téměř všechny jeho druhy, do konce desetiletí by se však země mohla stát druhým největším hazardním trhem na světě. Dvě japonské prefektury – Ósaka a Nagasaki – podaly spolu se soukromými partnery do čtvrtečního termínu centrální vládě návrhy na postavení prvních legálních kasin v zemi, informoval server GGRAsia.