Po úrazu v dětství přišel o obě ruce, dnes seká dříví a chodí na ryby

Po obrovské dávce elektrického proudu Petr v sanitce cestou do nemocnice v České Lípě zkolaboval. Pak ho vrtulníkem převezli rovnou do pražské vinohradské nemocnice. „Bohužel i přes silná antibiotika, která měla zabránit otravě, jsem tu otravu nakonec dostal, a začali mě krájet, jak já říkám, jako salám.”

Ruce už mu lékaři nedokázali zachránit. „Ze začátku to bylo samozřejmě těžké. Člověk potřeboval pomoct se vším, co mu předtím připadalo normální,“ vypráví. „Najednou pro mě bylo i najíst se, svléknout a dojít si na záchod, nemožné.“ Po úrazu a dlouhých měsících proležených v nemocnici se dokonce musel znovu učit chodit.

Pohyblivé protézy Petrovi nevyhovovaly, protože byly příliš těžké. „Je to vlastně takový korzet. Trup jsem tím měl celý úplně sevřený, takže nezbylo než se spoléhat jen na to, co jsem mohl udělat těma rukama. A to bylo strašně málo,“ vysvětluje.

Petr to ale nevzdal a rozhodl se naučit žít tak, aby se nemusel spoléhat jen na pomoc ostatních. Dnes už bez rukou žije 26 let a jediné, s čím ještě potřebuje pomoci, je zavazování tkaniček a zapínání pásků, knoflíků nebo zipů. Jinak všechno zvládne sám, včetně prací v domácnosti a na zahradě.

Na otázku, jak se navzdory svému handicapu naučil třeba štípat dříví, odpovídá, že už ani přesně neví. „Řekl jsem si, že to prostě nějak musí jít, stejně jako jsem si to řekl i s rybařinou, když jsem stál u rybníka a bylo mi do breku, že už nikdy chytat nebudu. Prostě pokus omyl, se všemi věcmi,“ říká Petr. „S tím štípáním dřeva to bylo myslím tak, že babička potřebovala nasekat dříví, ale měla zlomenou ruku. Nudil jsem se, a tak jsem šel štípat. Když na to ostatní přišli, měl jsem už asi čtyři kbelíky,“ líčí.