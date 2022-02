Plyšové pandy jsou nedostatkové zboží, tak si fanoušek nechal maskota olympiády udělat na hlavě

Jeden z fanoušků si nechal na hlavě udělat originální účes a pandu má teď vystříhanou na zadní straně hlavy. „Je to speciální olympijský účes. Když jsme se bavili o tom, že je nedostatek plyšových maskotů, tak jsem mu navrhl, že mu pandu udělám na hlavě,” řekl agentuře Reuters kadeřník Wang Ťien-feng z města Čao-čching.

Na olympiádě se to roboty jenom hemží. Připraví burger nebo namíchají drink

Na olympiádě se to roboty jenom hemží. Připraví burger nebo namíchají drink Muži

Díky originálnímu nápadu už za ním přišly desítky lidí, ale jestli někdo další dostal odvahu posadit se do kadeřnického křesla, kadeřník neprozradil.

V Pekingu se pandí maskot stal příležitostí, aby se lidé mohli alespoň symbolicky zapojit do konání her, kterých se jinak nemohou zúčastnit. Přísná protipandemická opatření znamenají, že na sportoviště může jen hrstka čínských fanoušků.

Popularita olympijských maskotů a s nimi spojeného reklamního zboží je často dost nevyzpytatelná. Z některých se stane hit – a jiné vyšumí z paměti ještě před skončením her. To byl například případ olympijských her v roce 2016 v Riu a jejich maskota jménem Vinicius anebo trojice maskotů ze Salt Lake City v roce 2002.