Petr Čech: Na tribuně pořád trochu trpím

Ovlivnil brexit výrazně váš život v Anglii?

Zatím ho ovlivnila především pandemie. A jelikož se tyto dvě věci překrývají, úplný význam brexitu se projeví asi až později. Momentálně je největším ovlivňovatelem veškerého dění na ostrovech pandemie.

Vnímáte kolem sebe nějaké změny, například že chybí v obchodech zboží z Evropy, které v nich běžně bylo?

Zatím jsme si nevšimli, že by výrazně věci z Evropy chyběly. Momentálně vše nějakým způsobem funguje. Možná jsou některé věci opožděné, ale většinou to, co z produktů z kontinentální Evropy nakupujeme, v obchodech nechybí.

Změnil se pohled Angličanů na cizince, byť s trvalým pobytem?

Nevšiml jsem si, že by se pohled Angličanů na cizince nějak změnil. Myslím, že to berou tak, že lidé, kteří v Anglii jsou, dostali garantovaný pobyt z konkrétního důvodu. Neřekl bych, že by se tím někdo více zabýval.

Máte informace od českých známých nebo i dalších cizinců, že by nová situace nějak ovlivnila jejich život v Anglii?

Momentálně nejvíc život ovlivňuje pandemie, takže těžko říct, jak hodně jsou někteří ovlivněni, nebo jak hodně ovlivněni budou. Pandemie všechno překryla. Brexit jako takový se bude více projevovat i řešit teprve v budoucnu.

Petr Čech Foto: Bez frází/Jana Mensatorová/Sport Invest

Projevil se brexit nějak ve fotbale?

Ve fotbale se projevil. Jsou daná pravidla na pracovní povolení, takže se to fotbalu výrazně dotklo. Samozřejmě podle nových pravidel ne každý hráč dostane pracovní povolení. Hlavně se to týká mladších hráčů a hráčů z lig, které nemají tak vysoký koeficient.

Jak jste se vy a rodina vypořádali s omezeními kvůli pandemii, nechali jste se očkovat?

V každém momentu jsme respektovali a dodržovali aktuálně platná pravidla. Jakkoliv to nebylo v každém momentě komfortní, jiná cesta prostě nebyla možná. V Anglii byla navíc veškerá opatření a nařízení kontrolována velmi přísně. V tuto chvíli jsem plně očkován. Je to mimochodem i jedna z podmínek cestování, takže jsem možnosti využil, jakmile na mě v rámci anglického systému přišla řada.

Dva roky již pracujete ve funkci poradce sportovně technického úseku Chelsea. Už jste si zvykl na práci v kanceláři?

Už to jsou dva roky, tak jsem si zvykl. Přesně vím, jaké je moje pracovní zatížení a jaký má tato pozice rytmus, takže v tom není žádný problém. Myslím, že je na každé pozici důležité, aby práce přinášela výsledky. A to se nám naštěstí daří.

Když Chelsea hrozilo vyloučení z Ligy mistrů, nebál se uklidňovat fanoušky. Foto: Profimedia.cz

Co všechno tahle práce obnáší a co je na ní nejtěžší?

Moje práce zahrnuje všechno, co se týče fotbalu v klubu, spolupracuji se všemi odvětvími, ať je to akademie, skauting, sledování hráčů včetně těch, kteří jsou na hostování, a samozřejmě první tým. V součtu je toho dost.

Brankářům hlavně předávám zkušenosti. Nasbíral jsem jich spoustu, takže se o ně rád podělím.

Ale to mě právě baví a naplňuje. Co se týče těžších aspektů mé pozice - v obdobích, kdy jsou přestupy, nebo kdy se tvoří mužstvo, nemá člověk moc šancí zorganizovat si svůj čas. Všechno chodí ve vlnách a hodně to záleží na tom, jak se co stane během jednotlivých dnů.

Dostanete se i na hřiště, nebo byla vaše role čtvrtého brankáře na soupisce Chelsea jen symbolická?

S týmem trénuji pravidelně. Když je potřeba a trenéři chtějí, abych na hřiště šel, vždy se snažím vyhovět. Uvidíme, jak v tom budeme pokračovat další sezonu, jestli moje zařazení na soupisku bude nadále potřeba.

Netrpíte při zápasech na tribuně? Jak se říká, necukají vám nohy a ruce, radíte gólmanům?

Brankářům především předávám zkušenosti. Nasbíral jsem jich za svou kariéru spoustu, takže se o ně rád podělím. Jinak na tribuně samozřejmě trochu trpím. Přesun na tribunu v momentě, když je člověk zvyklý dvacet let hrát a mít možnost přímého ovlivnění toho, co se děje na hřišti, je složitější. I když už to jsou dva roky, stále si na to zvykám. Ale jak čas neúprosně plyne, je pro mě jednodušší zápasy sledovat z tribuny.

Martina Čechová v Londýně nezahálí - nedávno otevřela své fitness centrum. Foto: Profimedia.cz

V Londýně hrají Tomáš Souček a Vladimír Coufal za West Ham, stihli jste se vidět nebo proběhl vůbec nějaký kontakt?

Potkali jsme se, jen když jsme s nimi hráli. Jinak na to není čas, oba týmy mají nabitý program.

Uvidíme, jestli bych se v budoucnu zapojil do nějakých funkcí i v českém fotbale.

Sledujete dění v českém fotbale?

Dění v českém fotbale sleduji, včetně kampaně při volbě předsedy. Sledoval jsem i samotnou volbu a zajímalo mě kompletní složení vedení českého fotbalu. Uvidíme, co následující týdny a měsíce přinesou.

Přemýšlel byste v budoucnu o návratu do Čech a angažování se v nějaké roli ve vedení fotbalu?

Momentálně se soustředím na svou práci, žiju v Londýně už patnáct let. Uvidíme, kam mě kroky donesou v budoucnu, a podle toho se můžeme bavit, jestli bych se zapojil do nějakých funkcí i v českém fotbale.

Před časem jste řekl, že máte méně času než jako hráč. Znamená to, že hokejovou brankářskou výstroj jste odložil?