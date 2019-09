Pětačtyřicetiletý hledač kešek z Brna je evropskou jedničkou

Česko patří ve světovém měřítku v geocachingu mezi velmoci, nejen pokud jde o počet aktivních hledačů, ale i o množství často kvalitně a nápaditě umístěných kešek. Výhodou hry je téměř nulová počáteční investice, novému hledači totiž stačí jenom mobil s mapou a GPS.

Našel 116 tisíc kešek

Na žebříčku www.cacherstats.com u Nekvapilovy hledačské přezdívky MT-Jonea svítí cifra téměř 116 tisíc nalezených kešek.

„V počtu kešek přede mnou byl jeden španělský pár, který ovšem poslední dobou již tolik nehledá, takže jsem v Evropě dočasně převzal štafetu. Nicméně v geocachingu existuje spousta dalších statistik, takže se nedá hovořit o tom, že by někdo byl lepší a jiný horší,“ skromně okomentoval své prvenství Nekvapil, který se jinak živí jako expert na dopravní přestupky. Kešky už Nekvapil od roku 2008 našel ve 110 zemích světa.

„Vybírám si destinace podle zajímavých míst a samotnou trasu poté přizpůsobím, tak abych jel oblastmi s větším počtem kešek. Poslední roky se ale spíš zaměřuji na to, abych procestoval co nejvíce zemí světa. Do důchodu mám co dělat, protože na světě je přibližně 250 nezávislých zemí,“ smál se Nekvapil.

Celkem běžný koníček se u něj časem změnil takřka ve vrcholový sport. „Myslím, že ze zábavy se stala životní vášeň, ale nevnímám to jako vrcholový sport, byť se u toho člověk hodně nachodí a naběhá. Beru to tak, že investuji do cestování a u toho hledám kešky. Klasické investice vám může zmařit inflace, krach a další rizika, kdežto zážitky z cestování vám již nikdo nikdy nevezme,“ vysvětlil svůj přístup Nekvapil.

Jedním z největších zážitků pro něj byl nález takzvané earth kešky s názvem prameny Amazonky v peruánských horách. Nekvapil tuto kešku našel jako první po mnoha letech od jejího založení. „Bylo to v horách ve výši 5 200 až 5 600 metrů nad mořem. Cestu jsem hledal přes satelitní mapy i rady místních a nakonec se mi tam podařilo dojet. Bylo to velké riziko, přes letní období byl nahoře sníh a teplota pod nulou. Ale stálo to za to,“ zavzpomínal.

Hledač kešek Josef Nekvapil Foto: Josef Nekvapil

I o letošních prázdninách spojil cestování s hledáním. „Toto léto jsem s džípem zapadl v hlubokém lese v Bělorusku, kde mě zachránil místní pořadatel tajných závodů s džípy Andrej. Před pár dny jsem zase málem zapadl s džípem v lese u ruského Kaliningradu, kde v lese běhali podivní mužíci se samopaly,“ popsal Nekvapil netradiční zážitky.

Podle Nekvapila je geocaching vhodný pro všechny, kteří se rádi pohybují v přírodě. Na své si tak mohou přijít rodiny s dětmi, aktivní senioři stejně jako nadšenci s horolezeckým nebo potápěčským vybavením.