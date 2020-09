Od malička dostával od otce k narozeninám alkohol. Teď se ukázalo proč

Sám mladý muž připouští, že to nejspíš nebyl nejlepší dárek pro chlapce, ale vzhledem k „přísným pokynům, aby lahve nikdy neotevíral”, se sbírka stala výhodnou finanční rezervou.

„Každý rok jsem ji (lahev) dostával k narozeninám,” uvedl Matthew. „Považoval jsem to za poněkud výstřední dárek, jelikož jsem byl příliš mladý na to, abych začal pít alkohol,” pokračoval. „Dostal jsem však přísné pokyny, abych je nikdy, nikdy neotevíral. Snažil jsem se ze všech sil a všechny zůstaly nedotčeny,” dodal.

„Řekl jsem si, že by to mohlo být zajímavé, kdybych jednu koupil každý rok a na jeho 18. narozeniny by měl 18 lahví 18leté whisky,” řekl.